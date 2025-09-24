В подмосковной Истре построят здание для мировых судей

В подмосковной Истре на улице ЭХ Большевик началось строительство здания судебного участка мировых судей, строители подрядной организации ООО «АСГ Технострой» приступили к подготовительному этапу работ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Рабочие выполняют устройство подъездных путей, установку ограждения, обустройство мест складирования материалов. Объект построят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета на участке в 0,4 га.

Там разместят быстровозводимое здание площадью 717 кв. м, в котором предусмотрены две зоны с разделением путей движения: общественная и служебная. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство с обустройством парковочного пространства и мест для отдыха. Завершить работы планируют в 2027 году.

