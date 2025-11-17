В подмосковной Ивантеевке завершили первый этап капремонта поликлиники

На улице Толмачева в Ивантеевке Пушкинского округа завершили первый этап капитального ремонта взрослой поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Пушкинская больница имени профессора Владимира Николаевича Розанова», теперь строители занимаются поставкой мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Специалисты провели замену инженерных сетей, оконных и дверных блоков, сантехнического оборудования, провели кровельные и фасадные работы. В рамках второго этапа работ в 2026 году им предстоит отремонтировать оставшиеся помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.