В подмосковной Яхроме снесли аварийный дом

В городе Яхроме Дмитровского округа снесли аварийный жилой дом № 10, расположенный на улице Кирпичный завод. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В здании площадью около 440 кв. м было два этажа, оно утратило эксплуатационную пригодность из-за морального и физического износа строительных конструкций и было признано аварийным. После этого в рамках областной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены 12 жилых помещений.

Работы по демонтажу и расчистке земельного участка от строительного мусора завершились в августе 2025 года, решение о дальнейшем использовании освободившейся территории вскоре будет принято.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.