В подмосковной Кашире снесут аварийный жилой барак

Мособлархитектура: аварийный жилой барак снесут в Кашире
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Кашире, на улице Чичерина, демонтируют аварийный многоквартирный дом № 47, расположенный в северной части города, вблизи железнодорожной станции «Кашира». Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Одноэтажный дом барачного типа построили в 1966 году, его площадь составляет 1,3 тыс. кв. м. Его признали аварийным, поскольку со временем технические и эксплуатационные показатели здания критически снизились.
Жильцов 21 жилого помещения расселили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». После этого постройку включили в перечень объектов для ликвидации — работы завершат в декабре 2025 года.
