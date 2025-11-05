В подмосковной Кашире снесут аварийный жилой барак

В Кашире, на улице Чичерина, демонтируют аварийный многоквартирный дом № 47, расположенный в северной части города, вблизи железнодорожной станции «Кашира». Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажный дом барачного типа построили в 1966 году, его площадь составляет 1,3 тыс. кв. м. Его признали аварийным, поскольку со временем технические и эксплуатационные показатели здания критически снизились.

Жильцов 21 жилого помещения расселили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». После этого постройку включили в перечень объектов для ликвидации — работы завершат в декабре 2025 года.

