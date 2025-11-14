В подмосковной Коломне снесли аварийное здание склада

В селе Старое Бобренево под Коломной на улице Красная рядом с домом №16 ликвидировали аварийное двухэтажное здание склада площадью около 200 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание находилось в окружении жилой застройки, вблизи объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Бобренева монастыря, XVII-XVIII вв.», и продолжительное время не эксплуатировалась, поэтому начало разрушаться. Помимо этого, постройка серьезно пострадала во время пожара.

Местные жители направляли обращения о необходимости сноса объекта через портал «Добродел», в результате чего его признали бесхозяйным и подлежащим сносу. В октябре 2025 года администрация округа провела демонтаж и расчистку земельного участка от строительного мусора, территорию планируют благоустроить.

