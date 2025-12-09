В подмосковной Лобне снесут аварийный многоквартирный жилой дом

В Лобне началась ликвидация полуразрушенного жилого дома №4, расположенного на улице Железнодорожная вблизи железнодорожной станции «Лобня» МЦД-1. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный дом барачного типа возвели в конце 1920-х годов для работников железной дороги, однако со временем он утратил эксплуатационную безопасность и получил серьезные повреждения во время пожара. Здание признали аварийным, общая площадь расселяемых жилых помещений составляла порядка 590 кв. м.

После расселения через портал «Добродел» поступали многочисленные обращения граждан о необходимости сноса аварийного объекта, поэтому рабочие приступили к демонтажу. Работы планируется завершить до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.