В подмосковной Шаховской построят ЖК «Базаева 11»

В городском округе Шаховская строят ЖК «Базаева 11» от ГК «Садовое кольцо», комплекс представляет собой пятиэтажное строение, включающее 95 квартир общей проектной площадью свыше 9 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новостройке появятся студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Входные зоны оборудуют пандусами и расположат непосредственно на уровне земли, чтобы обеспечить удобный доступ для всех категорий жителей. Первый этаж отведут под коммерческие площади.

На территории появятся детская площадка, спортивная зона, парковочные места. Вблизи дома расположены школы, детские сады, школа искусств и городской парк. Завершение строительства жилого комплекса запланировано на II квартал 2027 года.

