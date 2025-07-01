В подмосковной Шатуре снесли аварийный жилой дом

В поселке Туголесский Бор в муниципальном округе Шатура демонтировали аварийный многоквартирный жилой дом № 5, расположенный на улице Октябрьская, работы провели в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь двухэтажного дома составляла около 590 кв. м, его возвели в 1947 году. В связи с технической непригодностью к дальнейшей эксплуатации здание признали аварийным. В связи с этим в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в округе провели мероприятия по расселению жильцов 16 квартир.

Объект снесли в мае 2025 года. Теперь земельный участок свободен от аварийной постройки и строительного мусора. Решение о дальнейшем использовании территории пока не принято.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.