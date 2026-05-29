В подмосковной Торгово-промышленной палате обсудили взаимодействие с исправительными учреждениями ГУФСИН

В Торгово-промышленной палате Московской области прошло совещание по вопросам взаимодействия с исправительными учреждениями ГУФСИН под руководством вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Дениса Французова. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Среди участников оказались сотрудники отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН, представители Министерства благоустройства Московской области, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства социального развития, комитета по конкурентной политике Правительства Московской области.

Они обсудили взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы региона с государственными заказчиками региона для поставки выпускаемой продукции. Это позволит увеличить объемы производства исправительных колоний и дополнительного привлечь осужденных к труду. Участникам также рассказали о производственных возможностях подведомственных учреждений, имеющихся преференциях в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возможных формах организации взаимодействия с государственными и муниципальными заказчиками и не только.

