В подмосковном Белоозерском на треть завершили капремонт лицея

На улице 60 лет Октября, зд. 18, города Белоозерский городского округа Воскресенск продолжается капитальный ремонт лицея № 23, подрядчик завершил работы более чем на 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Ремонт проводят более 50 человек и две единицы техники — они завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и не только.

Площадь школы составляет более 8,3 тыс. кв. м. В ней проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции и не только.

