В подмосковном Чехове провели ремонт более 30 км дорог

В муниципальном округе Чехов в рамках реализации Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Безопасные дороги» провели ремонт 33 автомобильных дорог общей протяженностью более 30 км. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Так, работы затронули участок дороги от микрорайона Губернский до деревни Костомарово, дорогу от села Новоселки до поселка городского типа Крюково, дорожное полотно на улицах Мира и Полиграфистов, подъезды к участкам многодетных семей и не только. Замглавы округа, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Ротнов уточнил, что работы затронули 22 муниципальные и 11 региональных дорог.

«Для нашей многодетной семьи новая дорога — это не просто удобство, а необходимость. Теперь путь стал безопасным и быстрым, и мы чувствуем, что о нас действительно заботятся», - поделилась жительница деревни Стремилово Наталья Тутичева.

Специалисты уже приступили к подготовке к благоустройству дворовых территорий и пешеходных коммуникаций, которое проведут в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.