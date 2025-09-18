В подмосковном Дмитрове снесли аварийный дом

В Дмитрове снесли двухэтажный аварийный многоквартирный дом площадью более 630 кв. м, расположенный по адресу: Ковригинское шоссе, д. 15. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Кирпичное здание утратило эксплуатационную пригодность из-за морального и физического износа строительных конструкций, поэтому его признали аварийным. После этого в рамках областной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» было расселено 16 жилых помещений.

Работы по демонтажу и расчистке участка от строительного мусора завершились в августе 2025 года, решение о дальнейшем использовании освободившейся территории примет администрация округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.