В подмосковном Дмитрове снесут три аварийных жилых дома

В Дмитрове ликвидируют три аварийных жилых одноэтажных дома – №25 на улице 1-я Заречная, дом №1 на улице 2-я Заречная и дом №22 на улице Кольцевая, они были построены 1950-х. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Общая площадь зданий составляет порядка 385 кв. м, они утратили эксплуатационную пригодность, поэтому были признаны аварийными. После этого в рамках реализации госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жителей девяти квартир.

Теперь рабочие проводят демонтаж аварийных строений и расчистку земельных участков от строительного мусора. Работы завершат до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.