В подмосковном Дзержинском возвели новый жилой дом
В городе Дзержинский городского округа Люберцы завершилось строительство нового жилого дома, ООО СЗ «Стройсоюз» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В новостройке пять этажей, она рассчитана на 128 квартир общей площадью более 7,2 тыс. кв. м. В доме представлены различные планировки одно-, двух- и трехкомнатных квартир, входные группы спроектировали по принципу безбарьерной среды. Рядом со зданием на прилегающей территории для жильцов обустроили спортивные площадки и зоны для игр и отдыха.
