В подмосковном Дзержинском возвели новый жилой дом

В новостройке пять этажей, она рассчитана на 128 квартир общей площадью более 7,2 тыс. кв. м. В доме представлены различные планировки одно-, двух- и трехкомнатных квартир, входные группы спроектировали по принципу безбарьерной среды. Рядом со зданием на прилегающей территории для жильцов обустроили спортивные площадки и зоны для игр и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.