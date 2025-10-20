В подмосковном Электрогорске провели снос аварийного дома

В Электрогорске на улице Ленина снесли аварийный двухэтажный жилой дом № 49 площадью около 540 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В ведомстве уточнили, что со временем здание утратило допустимые технико-эксплуатационные характеристики, поэтому его признали аварийным. После этого в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в городе провели мероприятия по расселению жильцов 12 квартир.

Комплекс работ по демонтажу провела администрация Павлово-Посадского округа, на освободившейся территории проведут работы по благоустройству и высадят газон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.