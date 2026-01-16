В подмосковном ГУФСИН прошла рабочая встреча с представителями филиала «Защитников Отечества»

В ГУФСИН России по Московской области состоялась рабочая встреча с представителями филиала Фонда «Защитники Отечества», ее участниками стали начальник ГУФСИН Александр Ветров, его заместители и руководитель филиала фонда в Московской области Ольга Ермакова совместно с представителями организации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области.

В рамках совещания они договорились о дальнейшем взаимодействии в сфере пробации. Ветров подчеркнул, что в регионе рассматривают возможность приема на службу участников специальной военной операции с ограниченными возможностями.

Участники мероприятия обсудили вопросы возможности прохождения службы ветеранами боевых действий в уголовно-исполнительной системе, обучения в ведомственных учебных заведениях ФСИН членов их семей. Кроме того, они затронули тему содействия в получении документов и восстановлении социально-полезных связей и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.