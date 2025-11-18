В подмосковном Хотьково стартовал капремонт пятой школы

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа начинается капитальный ремонт школы №5, подрядчик ведет передачу помещений, вывоз мебели и учебного оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители подрядной организации приступили к подготовке начала демонтажных работ», – добавил министр строительного комплекса Московской области Александра Туровского.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Здание построили в 1964 году, его площадь составляет более 4,3 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.