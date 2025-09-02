В подмосковном Королеве снесли аварийный гаражный бокс

В Королеве в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного самовольного строительства, а также аварийных зданий снесли полуразрушенный гаражный бокс. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажный кирпичный гараж был расположен рядом со стадионом «Вымпел» на пересечении улиц Чайковского и Пионерской. В течение длительного времени он не использовался, поэтому местные жители через портал «Добродел» направили обращение о необходимости сноса бесхозной постройки и приведения в надлежащее состояние прилегающей территории.

После этого объект включили в перечень подлежащих ликвидации и демонтировали силами администрации городского округа. Участок уже освободили от аварийных построек и расчистили от строительного мусора, на нем проведут благоустройство с обустройством газона.

