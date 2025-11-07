В подмосковном Красноармейске проведут капремонт школы

В Красноармейске Пушкинского округа проведут капитальный ремонт Центра образования № 1, расположенного на улице Академика Янгеля, д. 31, контракт на проведение работ заключили с подрядчиком ООО «СТК». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет областного бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

Строителям предстоит провести ремонт кровли, обновить фасад и входную группу, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.