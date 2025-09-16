В подмосковном Ликино-Дулево снесли аварийные жилые дома

На улице Комсомольской в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа снесли два аварийных жилых дома общей площадью более 1,1 тыс. кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажные дома №4 и №5 с деревянными перекрытиями возвели из шлакоблока в 1949 и 1952 годах соответственно, их признали аварийными и непригодными для проживания из-за физического и морального износа строительных конструкций. После этого в городе в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в конце 2024 года были расселены 36 квартир – жители переехали в новый 46-квартирный дом на улице Октябрьской.

Демонтаж зданий завершили в августе 2025 года, площадку уже очистили от строительного мусора. Порядок использования освободившегося участка определит администрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.