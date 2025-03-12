В подмосковном Минтрансе рассказали об обстановке на дорогах

Утром в среду, 12 марта, загруженность подмосковных дорог составила четыре балла, на них зафиксировали 1 млн автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не забывать о скоростном режиме и дистанции на дорогах, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.