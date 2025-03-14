В подмосковном Можайском снесли аварийный индивидуальный жилой дом
Мособлархитектура: аварийный индивидуальный жилой дом снесли в Можайском
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В деревне Шиколово Можайского округа снесли аварийное здание индивидуального жилого дома № 22, расположенное на улице Железнодорожной, работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного, аварийного и самовольного строительства. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Одноэтажный жилой дом 1974 года постройки — деревянный, общей площадью порядка 200 кв. м. Строение было заброшено и находилось в полуразрушенном состоянии. Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости сноса объекта и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
По его словам, дом включили в перечень для ликвидации, работы по демонтажу провел новый собственник. Территорию уже освободили от застройки и строительного мусора, собственник планирует использовать участок для индивидуального жилищного строительства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.