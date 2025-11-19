В подмосковном Одинцово появится новый гостиничный комплекс

Компания «Солнечное» построит новый гостиничный комплекс в Одинцовском округе, для этой цели ей предоставили в аренду земельный участок по упрощенной процедуре – без проведения торгов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в проект компании «Солнечное» составят 335 млн рублей. В гостиничном комплексе, который планируется запустить в 2028 году, будет создано 80 рабочих мест», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На участке площадью 4,7 га возведут «Загородный клуб Б.О.Р. 495», в состав комплекса войдут главный корпус на 20 номеров, восемь отдельно стоящих домов, ресторан и административно-хозяйственные здания. Кроме того, на территории создадут парковочные места.

Напомним, что подобрать участок для реализации инвестпроектов можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.