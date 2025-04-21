В подмосковном парке «Патриот» к 80-летию Великой Отечественной войны высадят геоглиф

В субботу, 3 мая, в подмосковном парке «Патриот» состоится торжественная высадка масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором акции выступает Всероссийское общество охраны природы (ВООП), сообщили в пресс-службе организации.

Геоглиф будет состоять из слов «80 Лет Победы», а также изображения пятиконечной звезды, его создадут из саженцев дерена и пузыреплодника. Саженцы будут именными, их высадят в честь героев войны и участников специальной военной операции.

Участниками мероприятия станут активисты ВООП, председатель организации Вячеслав Фетисовым, подмосковные волонтеры и члены «Движения Первых» и не только. Их обеспечат инвентарем и горячим питанием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.