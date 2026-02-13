В подмосковном Подольске построят новую школу

В Подольске на улице Ватутина продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 550 мест, подрядчик ведет монолитные работы по устройству фундаментной плиты, смонтирован первый башенный кран. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что новый школьный корпус возведут в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.

«На объекте задействованы 25 рабочих и пять единиц техники. Стройплощадка обеспечивается необходимой техникой — для проведения монолитных работ установлен быстровозводимый башенный кран», — отметил Туровский.

В здании разместят учебные классы, ИТ-полигон, спортивный зал и зал для проведения мероприятия, медиатеку и зоны отдыха, столовую с пищеблоком полного цикла. На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство и создадут спортивное ядро и детские игровые площадки. Объект введут в эксплуатацию в 2028 году.

