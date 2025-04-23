В подмосковном Подольске прошел рейд по уклонистам от воинской обязанности

Сотрудники администрации городского округа Подольск и военного комиссариата при взаимодействии с правоохранительными органами провели мероприятие, направленное на проверку мест компактного проживания граждан на предмет соблюдения Федерального закона N53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.