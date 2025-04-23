В подмосковном Подольске прошел рейд по уклонистам от воинской обязанности
Рейд по уклонистам от воинской обязанности провели в Подольске
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
Сотрудники администрации городского округа Подольск и военного комиссариата при взаимодействии с правоохранительными органами провели мероприятие, направленное на проверку мест компактного проживания граждан на предмет соблюдения Федерального закона N53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Выявленным уклонистам от воинской обязанности вручили повестки для прибытия в подольский военный комиссариат. В пресс-службе напомнили, что в апреле стартовала весенняя призывная кампания. Рейды для выявления нарушителей организуют на регулярной основе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.