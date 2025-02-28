В подмосковном поселке Тучково открылась обновленная поликлиника
Обновленная поликлиника Рузской больницы открылась в Тучково
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В поселке Тучково после ремонта открылась поликлиника № 2 Рузской больницы, медицинскую помощь здесь вновь будут получать более 5,8 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем программу ремонтов учреждений здравоохранения в регионе. Так, вчера после капитального ремонта возобновило работу педиатрическое отделение Истринской больницы. Сегодня после завершения ремонтных работ прием пациентов начала поликлиника № 2 Рузской больницы в поселке Тучково», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, на ремонт поликлиники направили 29 млн рублей. В рамках работ строители обустроили кабинеты терапевта и гинекологов, малую операционную и процедурную.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.