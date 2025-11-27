В подмосковном Протвино завершили демонтаж в рамках капремонта второго лицея

В подмосковном Протвино на улице Гагарина завершились демонтажные работы в рамках капитального ремонта здания лицея № 2. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На стройке трудятся более 40 человек и задействовано две единицы техники. Строители завершили демонтаж и начали усиление внутренних конструкций и черновую отделку помещений, также проводится монтаж инженерных коммуникаций, установка новых оконных блоков», – сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, строительная готовность объекта достигла 18%, его площадь составляет более 6,7 тыс. кв. м. Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета.

В здании проведут кровельные, фасадные и отделочные работы, обновят входную группу, благоустроят прилегающую территорию и не только. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.