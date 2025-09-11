В подмосковном Пушкине снесли аварийный жилой дом, расположенный на пересечении улицы Некрасова и 2-го Некрасовского проезда, трехэтажное здание возвели в 1939 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь дома составляла более 2 тыс. кв. м, его признали аварийным и подлежащим расселению из-за морального и физического износа конструктивных элементов. После этого в рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в городе прошло полное расселение жильцов 38 квартир.

В августе 2025 года здание снесли, территорию уже освободили от строительного мусора. Порядок использования освобожденного земельного участка определит администрация городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.