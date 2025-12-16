В подмосковном Рузском ликвидировали аварийное здание жилого дома

В деревне Таблово Рузского округа ликвидировали аварийный жилой дом № 36, построенный в 1960 году. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь двухэтажного дома составляла 415 кв. м, со временем его признали аварийным и непригодным для проживания. После этого в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы восьми квартир.

Работы по демонтажу аварийного здания провели в ноябре 2025 года, земельный участок уже расчистили от строительного мусора. Администрация округа определит порядок использования освободившейся территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.