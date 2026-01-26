В подмосковном Щелкове проведут снос аварийного жилого дома
Фото: [администрация г.о.Щёлково]
В Щелкове на Фряновском шоссе стартовали работы по сносу аварийного жилого дома №64, построенного в 1955 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Площадь одноэтажного здания составляет около 150 кв. м. Со временем оно утратило эксплуатационную пригодность, поэтому жильцов расселили. Рабочие проводят демонтаж строительных конструкций, все мероприятия планируют завершить до конца марта 2026 года.
