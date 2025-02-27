В подмосковном селе Озерецкое открыли обновленный пост скорой помощи

В селе Озерецкое Дмитровского округа открылся обновленный пост скорой медицинской помощи, рассчитанный на одну круглосуточную бригаду, он будет обслуживать порядка 8 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ранее пост располагался в устаревшем и уже не отвечавшем современным требованиям здании. Теперь сотрудники скорой смогут работать в более комфортных условиях, а медицинская помощь для жителей станет более доступной», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, за счет нового расположения поста специалисты смогут сократить время доезда до пациентов, проживающих на близлежащих территориях. Пост оснастили всем необходимым для работы бригад, в здании есть кабинеты врачей и фельдшеров, а также комнаты отдыха для сотрудников.

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