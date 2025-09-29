В подмосковном Солнечногорске снесли аварийный дом

На территории поселка Жуково городского округа Солнечногорск снесли аварийный жилой дом № 24, расположенный в микрорайоне Березки, работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного строительства, самовольных построек, а также аварийных зданий на территории Подмосковья. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный дом построили в 1968 году, его площадь составляла около 410 кв. м. Его признали аварийным по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и включили в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После расселения девяти жилых помещений было принято решение о сносе аварийного здания.

Работы по его демонтажу завершились в сентябре 2025 года, участок уже освободили от застройки и строительного мусора. На территории планируют провести благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.