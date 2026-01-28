В подмосковном Ступине появится комплекс по производству гофрокартона

Компания «Ступинский гофрокомбинат» построит производственно-складской комплекса по выпуску готовой продукции из гофрированного картона в Ступине, проект реализуют при поддержке региональной льготной программы предоставления земельных участков. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Под производство выделен участок площадью 23 га без проведения торгов. Объем инвестиций превысит 4 млрд рублей. Срок реализации проекта — до 2029 года», — отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, компания планирует выйти на проектную мощность до 2035 года. На предприятии будут ежегодно выпускать более 370 млн кв. м гофрокартона и изделий из него, после его появления в округе появятся 300 рабочих мест.

Запуск комплекса позволит увеличить предложение отечественной упаковки и снизить зависимость от импорта. В ведомстве уточнили, что программа под номером постановления 272 предусматривает предоставление участков без проведения торгов и позволяет компаниям выкупить их за 15% от ее кадастровой стоимости. Найти площадку для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.