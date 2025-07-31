В подмосковном Волоколамске отремонтировали две дороги

В Волоколамском округе специалисты «Мосавтодора» отремонтировали более 12 км покрытия на двух региональных дорогах — на участке между селами Теряево и Кузьминское и на участке дороги «Чащь — Харланиха — Рыбхоз», работы прошли в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.