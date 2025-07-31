В подмосковном Волоколамске отремонтировали две дороги
Ремонт двух дорог провели в Волоколамском округе
Фото: [«Источник — Медиабанк событий. Спецкорреспонденты РИАМО»/Минтранс Московской области]
В Волоколамском округе специалисты «Мосавтодора» отремонтировали более 12 км покрытия на двух региональных дорогах — на участке между селами Теряево и Кузьминское и на участке дороги «Чащь — Харланиха — Рыбхоз», работы прошли в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Участки ремонта обеспечивают автомобилистам подъезд к селам и деревням, а также к усадьбе Стеблево, Теряевой роще и Свято-Успенскому Иосифо-Волоцкому ставропигиальному мужскому монастырю», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Биматов.
Рабочие также ремонтируют одну из основных дорог в микрорайоне Привокзальный Волоколамска, выполняют работы на подъезде к деревне Муромцево и не только. Кроме того, ремонт проводится на муниципальной сети — покрытие обновили на 13 участках из 20 запланированных.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.