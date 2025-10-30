В подмосковном Воскресенске проведут капремонт лицея

На улице 60 лет Октября, зд. 18, города Белоозерского городского округа Воскресенск проходит капитальный ремонт лицея № 23, подрядчик завершает демонтажные работы и приступает к общестроительным работам и ремонту кровли. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 8,3 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.