В подмосковном Зарайске открыли отремонтированный ФАП

В деревне Карино под Зарайском после ремонта открыли обновленный фельдшерско-акушерский пункт, где взрослые и дети могут получить консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На прошлой неделе в Зарайске в деревне Козловка уже заработал фельдшерско-акушерский пункт после ремонта», — напомнил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в медучреждении в Карино рабочие обновили интерьер и установили новую мебель. Оно расположено по адресу: Московская область, муниципальный округ Зарайск, улица Октябрьская, дом 5. Пациенты могут записаться на прием в том числе по номеру 122.

