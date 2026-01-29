В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» появится паркинг
Фото: [проектное решение]
В жилом комплексе «Мытищи Парк» городского округа Мытищи продолжается строительство девятиэтажного отдельно стоящего паркинга, рассчитанного на 810 машино-мест, проект реализует Группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь стоянки составит более 24,4 тыс. кв. м, она появится в южной части застройки на улице Силикатная, рядом со строящейся школой. Там разместят станцию технического обслуживания и автомойку на пять постов, стандартные и расширенные места для маломобильных групп населения. Заехать в паркинг можно будет с помощью брелоков через автоматические подъемно-секционные ворота, для доступа на этажи предусмотрены лифт и лестницы. Прилегающую территорию планируют благоустроить.
