В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» появится паркинг

Площадь стоянки составит более 24,4 тыс. кв. м, она появится в южной части застройки на улице Силикатная, рядом со строящейся школой. Там разместят станцию технического обслуживания и автомойку на пять постов, стандартные и расширенные места для маломобильных групп населения. Заехать в паркинг можно будет с помощью брелоков через автоматические подъемно-секционные ворота, для доступа на этажи предусмотрены лифт и лестницы. Прилегающую территорию планируют благоустроить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.