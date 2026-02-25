В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» завершат заселение четвертого корпуса

В ЖК «Мытищи Парк» от группы «Самолет» в городском округе Мытищи стартовало заселение последних секций в четвертом корпусе жилого комплекса, более 88% собственников получили ключи от своих квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В состав корпуса входят 19 секций, он является одним из крупнейших в ЖК. В нем разместили 2,2 тыс. квартир площадью более 90 тыс. кв. м. Квартиры передаются владельцам с готовой отделкой, на первом этаже установлена система видеонаблюдения. На территории провели озеленение с применением геопластики, высадили многолетние деревья и кустарники, обустроили пешеходные дорожки и установили разноуровневое освещение.

В жилом комплексе построено четыре корпуса, школа, детский сад, в перспективе будет сформирован полноценный социальный кластер: три детских сада, две школы, поликлиника и отделение полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.