В подмосковном ЖК «Новоград Монино» построят детский сад

В ЖК «Новоград Монино» в Щелково построят детский сад, рассчитанный на 300 мест, извещение о начале работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Строители расчищают и выравнивают участок, вскоре они приступят к разработке грунта до проектных отметок. Площадь здания составит 4,3 тыс. кв. м, в нем обустроят 14 групповых ячеек. Для детей здесь появятся спортивные и музыкальные залы, медицинский блок, игровая зона, кабинеты психолога и логопеда и другие помещения. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.