В подмосковном ЖК «Одинцово-1» поставили на кадастр еще один дом

В жилом комплексе «Одинцово-1» Одинцовского округа поставили на кадастровый учет дом, рассчитанный на 578 квартир, этому способствовала работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на жилье, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Новостройка общей площадью более 33,2 тыс. кв. м состоит из двух жилых корпусов башенного типа. На первых этажах размещены коммерческие помещения, на придомовой территории — детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.