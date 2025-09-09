В подмосковном ЖК «Пушкино Град» возведут три новостройки

В доме №1 строители завершают кладочные работы, выполняют кровельные работы и монтаж лифтов, в доме №2 – производят кладку стен на уровне 12-го этажа и работы по монтажу кровли. В третьем корпусе ведутся работы по остеклению и на кровле, внешняя и внутренняя кладка стен и не только.

В общей сложности на территории возводится 21 дом переменной этажности, школа, два детских сада, поликлиника, акватермальный комплекс и не только, завершение строительства трех домов первой очереди запланировано на IV квартал 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.