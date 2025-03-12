В подмосковном Жуковском работника склада задержали за кражу ноутбуков

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Жуковскому округу задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в краже ноутбуков со склада, где он работал специалистом по учету товара. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в течение месяца он совершил четыре кражи на общую сумму около 300 тыс. рублей. Согласно предварительным данным, мужчина вскрывал коробку с новой техникой и выносил ее в конце рабочего дня под видом служебной, пустую упаковку он ставил обратно на палеты.

Когда работодатели заметили пропажу, они вызвали полицию. Подозреваемого задержали по месту проживания. По его словам, технику он продал в комиссионные магазины, а деньги — потратил на личные нужды.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ, нарушителю грозит домашний арест.

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