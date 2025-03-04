В подмосковные больницы поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты

«Фельдшерско-акушерские пункты необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. Так, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.