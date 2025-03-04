В подмосковные больницы поступили новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты
Минздрав: пять передвижных ФАПов поступили в подмосковные больницы
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в подмосковные больницы поступили пять новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), их закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Фельдшерско-акушерские пункты необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. Так, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, такие ФАПы оснащены флюорографами и маммографами, на закупку новых в регионе направили почти 160 млн рублей. Они поступили в Наро-Фоминскую, Раменскую, Истринскую, Сергиево-Посадскую и Лобненскую больницы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.