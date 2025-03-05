В подмосковные больницы поступят еще почти 40 операционных столов
Минздрав: 38 операционных столов закупили в больницы Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в подмосковные больницы закупили 38 новых операционных столов, оно появится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Новые операционные столы будут применяться для проведения хирургических вмешательств. Они многосекционные и позволяют зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, на закупку столов направили бюджет в размере почти 200 млн рублей. Их поставят в 10 медучреждений, включая Орехово-Зуевскую, Клинскую, Долгопрудненскую и другие больницы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.