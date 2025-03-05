В подмосковные больницы поступят еще почти 40 операционных столов

С начала 2025 года в подмосковные больницы закупили 38 новых операционных столов, оно появится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.