В подмосковные больницы с начала года по программе «Приведи друга» трудоустроились более 100 медиков

В рамках реализации программы «Приведи друга» в подмосковные больницы с начала 2025 года пришли работать 108 специалистов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В числе новых работников — 40 врачей и 68 специалистов со средним медицинским образованием.

По программе работающие в медучреждениях региона специалисты могут получить выплату за привлечение новых сотрудников. Если трудоустроится новый врач, фельдшер или медсестра, размер премии составит до 128 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению врачей в учреждения региона.