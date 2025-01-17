В подмосковных библиотеках организуют почти 1 тыс. выставок

В 2025 году на базе подмосковных библиотек планируют организовать около 900 художественных и фотовыставок. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в Королеве в этом году пройдет выставка «Чердак художника», в Мытищах — выставка «Пейзажная лирика» с картинами художника Сергея Чертова. Кроме того, в арт-галерее Центральной библиотеки Ивантеевки для местных жителей и гостей города организуют экспозицию с работами фотоклуба «Пушкино» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+