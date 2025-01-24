В подмосковных библиотеках пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню российского студенчества

В подмосковных библиотеках проведут мероприятия, приуроченные ко Дню российского студенчества, который отмечают 25 января. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей учреждений подготовят концерты, музыкально-поэтические вечера, квизы, развлекательно-интерактивные программы, книжные выставки и не только. Так, например, в Центральной библиотеке Красногорска гости смогут поиграть в квиз «Итак, она звалась Татьяной…», в Центральной библиотеке Долгопрудного — посетить литературно-музыкальный вечер «На сцене Татьяна» и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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