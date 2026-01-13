В подмосковных больницах установили порядка 120 аппаратов УЗИ на сумму более 1,2 млрд

В 2025 году в подмосковные больницы поступили 117 аппаратов УЗИ на сумму более 1,2 млрд рублей, технику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.