В подмосковных больницах установили порядка 120 аппаратов УЗИ на сумму более 1,2 млрд
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2025 году в подмосковные больницы поступили 117 аппаратов УЗИ на сумму более 1,2 млрд рублей, технику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«УЗИ-исследование проводится для выявления различных патологий, в том числе сердечно-сосудистых, эндокринологических, онкологических, гинекологических и других», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Министр подчеркнул, что современное оборудование позволяет проводить более точную диагностику и эффективнее подбирать лечение. Его установили в 34 медицинских организациях, в том числе в Видновской, Подольской детской, Можайской и других больницах.
