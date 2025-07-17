В подмосковных Бронницах построят технопарк

«Компания РОСТ» построит технопарк «БРОННИЦЫ» в Подмосковье на земельном участке площадью 6,4 га, предоставленном на льготных условиях без проведения торгов по программе «272». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в проект составят 800 млн рублей. Запуск первого этапа проекта запланирован на 2028 год», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, площадь здания составит 15 тыс. кв. м, его возведут с готовыми производственными помещениями в формате «лайт индастриал». После реализации проекта в округе создадут 170 новых рабочих мест.

Напомним, что подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.